Il Sassuolo punisce l' Inter a San Siro | Napoli a un punto dai nerazzurri

(Di domenica 20 febbraio 2022) Come era già accaduto al Milan (1-3 il 28 novembre scorso), anche l?perde a Sancontro uno strabiliante, che è ben messo in...

Advertising

bare_skri : palla persa a centrocampo, l'ennesima, e il sassuolo ci punisce -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo punisce

Inter -infatti offre sin da subito spettacolo, ritmi alti, gol ed anche qualche errore ...un gol di Raspadori che ben imbeccato da Berardi non si emoziona davanti ad Handanovic e lo......segna il gol - partita facendosi trovare pronto sul passaggio filtrante teso di Gonzalez e... I PEGGIORI Boga: l'Atalanta non ha punti di riferimento in attacco, quindi l'exavrebbe più ...L’Inter, dopo la sconfitta interna contro il Liverpool in Champions League, affronta il Sassuolo nel match valido per la ventiseiesima ... Secondo quanto riportato da bazoline.ch Esposito è stato ...Inter-Sassuolo infatti offre sin da subito spettacolo ... con un gol di Raspadori che ben imbeccato da Berardi non si emoziona davanti ad Handanovic e lo punisce sotto le gambe. Il raddoppio arriva ...