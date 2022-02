Fiorentina batte ancora l’Atalanta (1-0) e corre verso l’Europa. Gol di Piatek. Gasperini espulso. Pagelle (Di domenica 20 febbraio 2022) E tre! La Fiorentina batte per la terza volta l'Atalanta, in questa stagione e corre veloce verso l'Europa, a ridosso delle prime. Segna ancora Piatek: è il quinto giol in maglia viola. Due in campionato e tre in Coppa Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) E tre! Laper la terza volta l'Atalanta, in questa stagione evelocel'Europa, a ridosso delle prime. Segna: è il quinto giol in maglia viola. Due in campionato e tre in Coppa Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

