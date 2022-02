Errore al casello sull’Autostrada A4 | vite perse e famiglie distrutte

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tragico incidente stradale presso l’autostrada A4, all’altezza di Latisana, Udine. Sei persone coinvolte nello schianto. Le strade italiane possono diventare un luogo estremamente pericoloso, in caso di disattenzioni o imprevisti. Gli incidenti sono sempre dietro l’angolo, qualora non si tenga un comportamento estremamente prudente, che tiene conto di tutti i veicoli nelle vicinanze. Ebbene, sfortunatamente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Errore casello

La Legge per Tutti

... curatore di suoi interessi politici su Capannori, su raddoppio ferroviario, assi viari,di ... prima con i ritardi nell'appalto e poi con l'eclatanteprocedurale della Provincia di due ...... mio fratello faceva il bigliettaio in autostrada e, a chi arrivava al, chiedeva dove ... Un paio d'anni fa Agcom (autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) pubblica, per, il resoconto ...MONTESI : Sabatini 6, Hoxha 6, Mandoloni 9, Schiaratura 18, Caselli 10, Morichelli 28 ... con le due formazioni che rispondono colpo su colpo. Nel finale qualche errore di troppo dei biancorossi ...Descrizioni ed immagini possono contenere errori ed omissioni. In ogni caso i prezzi pubblicati ... S.r.l in via Roma 68/F – 46033 Castel d’Ario (MN) – a soli 5 minuti dal casello di Mantova Nord.