Dove vedere in tv i Test 2022 di F1 a Barcellona: programma, orari, date, streaming (Di domenica 20 febbraio 2022) Dal 23 al 25 febbraio l’interesse sarà tutto sul Circuit de Barcelona-Catalunya, sede dei primi Test pre-season del Mondiale 2022 di F1. Un’annata molto particolare, signore e signori, ci si appresta a vivere: l’attesa rivoluzione tecnica si è compiuta. Nuove macchine e nuove gomme animeranno la scena e sarà interessante capire in quale direzione si andrà. Per questo l’interesse sarà ancora maggiore per capire gli equilibri in pista. Le nuove norme hanno portato le varie Case costruttrici a interpretarle in maniera non uniforme e le differenze marcate nei progetti di Mercedes e Ferrari sono un po’ emblematici. La Rossa sarà tra le osservate speciali perché desiderosa di riguadagnarsi un ruolo di primo piano nel Circus. La F1-75 è macchina assai audace per le soluzioni che propone e si augurano a Maranello che ciò si traduca in efficacia e velocità. In ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Dal 23 al 25 febbraio l’interesse sarà tutto sul Circuit de Barcelona-Catalunya, sede dei primipre-season del Mondialedi F1. Un’annata molto particolare, signore e signori, ci si appresta a vivere: l’attesa rivoluzione tecnica si è compiuta. Nuove macchine e nuove gomme animeranno la scena e sarà interessante capire in quale direzione si andrà. Per questo l’interesse sarà ancora maggiore per capire gli equilibri in pista. Le nuove norme hanno portato le varie Case costruttrici a interpretarle in maniera non uniforme e le differenze marcate nei progetti di Mercedes e Ferrari sono un po’ emblematici. La Rossa sarà tra le osservate speciali perché desiderosa di riguadagnarsi un ruolo di primo piano nel Circus. La F1-75 è macchina assai audace per le soluzioni che propone e si augurano a Maranello che ciò si traduca in efficacia e velocità. In ...

