Delia ed Alex | una sorpresa per loro | i due l’hanno fatto

Advertising

GrandeFratello : Nel triangolo Delia-Alex-Soleil continuano i chiarimenti… troveranno un punto d’incontro? ?? #GFVIP - GrandeFratello : Alex questa sera varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa ?? Riuscirà… - GrandeFratello : Una stretta di mano, un abbraccio, delle risate... è così che Alex ritorna nella Casa. Come la prenderà Delia?… - blogtivvu : Bacio saffico tra Delia e Soleil al GF Vip: la reazione di Alex – VIDEO - ATotbil : @La_Bozka Delia che vuole a tutti i costi compiacere Alex..la, a loro dire, complicità. Ma andate a fare......lo -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Alex

A chi di preciso? Nella 'confessione' anaturalmente non fa nomi. 'Sei ingenua', continua l'attore. 'Voglio che ci arrivi da sola', ribadisce, prima di chiudersi in un momento di ...Leggi anche - > GF Vip, la tempesta dopo la quiete: "Non toccare Soleil!", prima furiosa lite traIl 'triangolo' amoroso più famoso d'Italia continua a far parlare di sé. E, dopo l'ingresso diBelli, continua ad essere gettonatissimo.riuscirà a perdonare per sempre il suo ...Continuano i colpi di scena per la coppia Delia Duran e Alex Belli, questa volta arriva un’importante dimostrazione e il comportamento dei due è inequivocabile. Le vicende che vedono coinvolto il ...?. ?. Questa giornata nuvolosa non ha di certo fermato i messaggi di supporto dei fan per i concorrenti della Casa più spiata d’Italia.Il quinto aereo è per, a sostegno del loro amore ritrovato: “A&DL ...