Comuni, per i sindaci arriva l'aumento di stipendio: ma per i cittadini poco cambia (Di domenica 20 febbraio 2022) Aumentano le indennità per i sindaci dei Comuni delle regioni a statuto ordinario. L'incremento vuole creare le condizioni per migliorare la qualità delle amministrazioni. Ma resta la forte frammentazione dei Comuni italiani e per i cittadini poco cambia. di Raffaele Lungarella (Fonte: www.lavoce.info) La norma nella legge di bilancio La legge 234/2021, con cui è stato approvato il bilancio dello stato per il 2022, ha aumentato le indennità di carica per i sindaci dei Comuni delle regioni a statuto ordinario (6.565 su 7.903); per trascinamento, aumenteranno anche i compensi degli altri amministratori comunali. l'aumento è stato votato anche dalle forze politiche che sulla protesta contro i costi della politica e i privilegi della ...

