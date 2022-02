Calcio | Serie A Dionisi ' Vittoria di tutti | non accontentiamoci'

(Di domenica 20 febbraio 2022) "Dobbiamo trovare continuità, non so dove possiamo arrivare", ha detto il tecnico del Sassuolo MILANO - "Vittorie esterne contro Inter, Milan e Juventus? A inizio stagione non ci avrei creduto ma ...

Advertising

Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Gazzetta_it : Intervista con Timothy Weah, il figlio di George: 'Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, vorrei giocar… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Serie A. Inzaghi 'Approccio sbagliato, ora tredici finali' - LALAZIOMIA : Lazio, Tare: 'Quarto posto? Ora non facciamo calcoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

L' Inter perde la seconda partita consecutiva in casa e fallisce la grande occasione di portarsi in testa alla classifica. Dopo il ko nel derby arriva quello contro il Sassuolo , all'indomani del ...L'Inter ha mancato una grossa e appetitosa occasione di balzare in vetta allaA, con la chance di sorpassare il Milan: amara, per Simone Inzaghi, la trappola architettata dal Sassuolo al Giuseppe Meazza. "Sono molto arrabbiato per l'approccio - le parole dell'allenatore ...La serie di occasioni nette sprecate dall'Inter è incredibile: Dzeko e Lautaro Martinez vanno più volte vicini al gol. Gli ospiti però nella parte centrale del tempo rialzano la testa e ricominciano a ..."Il Sassuolo era più fresco, torneremo a segnare con maggiore convinzione", ha detto il tecnico dell'Inter.MILANO (ITALPRESS) - "Il Sassuolo era più fresco di noi, gioca bene a calcio ...