Bob, Francesco Friedrich leggendario: doppio oro per due Olimpiadi consecutive (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi, domenica 20 febbraio 2022, Francesco Friedrich ha riscritto la storia del bob sotto i Cinque Cerchi. Il fuoriclasse tedesco, infatti, dopo aver vinto l'oro nel bob a 2 pochi giorni or sono, si è ripetuto anche nella gara di bob a 4, scolpendo il suo nome per sempre nell'olimpo dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 e non solo. Il tedesco era già stato in grado di piazzare la doppietta anche a PyeongChang 2018, per cui ha realizzato il bis in back-to-back diventando il primo bobbista della storia a centrare un simile traguardo. Assieme ai suoi fedeli compagni di viaggio Thorsten Margis, Candy Bauer e Alexander Schueller, il nativo di Pirna ha saputo gestire al meglio i 37 centesimi che aveva di vantaggio sui più immediati inseguitori (e unici in grado di poter sognare ancora il primo posto) ovvero il quartetto capitanato da Johannes ...

