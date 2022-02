Black Shark 4 Pro, arriverà il 23 febbraio: ecco le specifiche, foto e prezzi (Di domenica 20 febbraio 2022) Sta per arrivare il nuovo modello di smartphone Black Shark, precisamente il numero 4 nella versione Pro. E la data di lancio, stando alle indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, sembrerebbe davvero imminente; potrete infatti già iniziare il conto alla rovescia visto che a partire dal prossimo mercoledì, 23 febbraio 2022, il Black Shark 4 Pro sarà ufficialmente messo in commercio. Black Shark 4 Pro, 19/2/2022 – Computermagazine.itLa società che produce il telefono ha iniziato ad avvisare i vari utenti via e-mail, e nel contempo ha indetto anche una promozione relativi agli acquirenti più veloci. I primi che acquisteranno appunto il nuovo telefono, riceveranno in omaggio gli gli auricolari TWS Joy Buds o eventualmente una custodia e una Fun Cooler (ventolina attiva). ... Leggi su computermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Sta per arrivare il nuovo modello di smartphone, precisamente il numero 4 nella versione Pro. E la data di lancio, stando alle indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, sembrerebbe davvero imminente; potrete infatti già iniziare il conto alla rovescia visto che a partire dal prossimo mercoledì, 232022, il4 Pro sarà ufficialmente messo in commercio.4 Pro, 19/2/2022 – Computermagazine.itLa società che produce il telefono ha iniziato ad avvisare i vari utenti via e-mail, e nel contempo ha indetto anche una promozione relativi agli acquirenti più veloci. I primi che acquisteranno appunto il nuovo telefono, riceveranno in omaggio gli gli auricolari TWS Joy Buds o eventualmente una custodia e una Fun Cooler (ventolina attiva). ...

