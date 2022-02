Bianca Guaccero | fatta fuori dalla Rai | c’è di mezzo un uomo

Leggi su topicnews

(Di domenica 20 febbraio 2022) La bella barese,, seppur è un personaggio versatile non è riuscita a sostituire Caterina Balivo, con il suo Detto Fatto. Il programma chiude i battenti e lei viene spedita a casa. Seppurè al timone del programma pomeridiano di Rai 2: Detto Fatto dal 2018, la sua popolarità è stata una continua altalena. Bella e versatile, attrice, conduttrice, cantante, non è riuscita a sostituire Caterina Balivo, rimasta sempre nel cuore degli italiani.a Detto FattoTra le due donne, infatti, secondo i vari rumors non correrebbe buon sangue. Tutto è iniziato con una dichiarazione della Balivo che ha ammesso di non guardare più Detto Fatto perché, nelle mani della conduttrice che l’ha sostituita, sembra che il format sia cambiato troppo ...