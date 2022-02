(Di domenica 20 febbraio 2022) A pochi giorni dall'ottavo di finale di Champions contro il suo ex, Jan, oggi difensore del, ha rilasciato un'intervista...

Le probabili formazioni(4 - 3 - 2 - 1): Vlachodimos; Lázaro, Otamendi,, Grimaldo; Weigl, João Mário, Paulo Bernardo; Rafa Silva, Yaremchuk; Darwin Nuñez Ballottaggi: - ...... Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo Indisponibili : nessuno In dubbio : Bailly (caviglia), Mati (tibia), Fred (malattia)- Ajax: Vlachodimos; Lázaro, Otamendi,, ...Toen de bel weergalmde door de kolkende Manchester Arena, bleef nog weinig over van bovenstaande dreigementen. Khan werd vanaf seconde één op de hielen gezeten door zijn opgefokte opponent. Slag na ...Benfica bouwt op via de breed uitgezakte centrale verdedigers Jan Vertonghen en Nicolás Otamendi, met Julian Weigl als controlerende middenvelder vlak voor het zestienmetergebied. De opbouw van O ...