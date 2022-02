Becky Lynch | “Brava Bianca | ma a WrestleMania sarà un altro squash”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ieri ad Elimination Chamberha difeso con successo il suo Raw Women’s Title contro la WWE Hall Of Famer Lita; al contempoBelair ha trionfato nel Women’s Elimination Chamber staccando un biglietto per38. La “E.S.T. Of WWE” cercherà di vendicare il clamorosomatch di SummerSlam in cui “The Man” sconfissein pochi secondi. “Magari miglioro il mio record” Subito dopo il termine di Elimination Chamber, tenutosi in Arabia Saudita,si è voluta congratulare a suo modo conBelair, sua prossima avversaria a38 postando un messaggio sul suo profilo Twitter. Ecco le sue parole: “Congratulazioni. Le uniche due donne ...

... oltre alla sfida nella struttura d'acciacio con protagoniste sei atlete con in palio una chance titolata a Wrestlemania 38, da non perdere pure il duello trae Lita per il RAW Women's ...La tentazione di spendere tutto per avere Roman Reigns , Brock Lesnar , Randy Orton ,, Sasha Banks e Charlotte Flair sotto lo stesso tetto è tanta, ma è fondamentale creare il giusto ...Alla fine, con un ultimo briciolo di forze rimaste, Becky Lynch è riuscita a mettere al tappeto in pochi secondi la sua avversaria, con una devastante Manhandle Slam che ha messo fine alla contesa, ...Becky Lynch su Twitter ha rivelato come a WrestleMania 38 vuole squashare ancora Bianca Belair, replicando quanto fatto a SummerSlam. Ieri notte a Elimination Chamber Big Time Becks non solo è ...