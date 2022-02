ATP Rio 2022 | Carlos Alcaraz spazza via Diego Schwartzman ed è campione in Brasile

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Quattro vittorie in nemmeno quarantotto ore. Il torneo ATP di Rio de Janeiro, condizionato dalla pioggia battente, ci conferma cheha sicuramente delle capacità di fondo davvero eccezionali: dopo Federico Delbonis, Matteo Berrettini e Fabio Fognini (con i due azzurri battuti nel corso della stessa giornata), l’iberico domina cone vince il secondo titolo della sua carriera, con un 6-4 6-2 che non lascia scampo ad interpretazioni. Eppure l’inizio della sfida poteva far presagire qualcosa di diverso: si palesa immediatamente qualche difficoltà al servizio ed El Peque, dall’alto della sua esperienza, ne approfitta subito per il 2-0 e servizio. È l’ultimo momento in cui è in controllo della sfida: il tennis muscolare e violento diviene a galla iniziando a ...