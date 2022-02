Addio a Pierluigi Frosio | è morto l’ex capitano del Perugia

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 20 febbraio 2022) Lutto nel mondo del calcio: èoggi, a 73 anni,, exdel. Classe 1948,ha fatto il suo esordio nel Cesena, in Serie B, nel 1972, aiutanto il club a salire in Serie A. Successivamente, dopo un anno nella massima serie, è tornato in Serie B, a, dove ha giocato per ben 10 anni, vinccendo il campionato, nei panni didella squadra, e sfiorando addirittura lo Scudetto nel 1978-79. Nel 1985 ha appeso le scarpette al chiodo, giocando nel Rimini, in Serie C2. La sua avventura nel mondo del calcio, però, non finì col ritiro:, infatti, fu poi allentore, prima del Monza e poi dell’Atalanta, ma anche di Padova, Ancona, Novara, Ravenna e altre squadre ...