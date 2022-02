Udinese, Cioffi: «Meritavo di allenare in Serie A. Ora la salvezza» (Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore dell’Udinese Cioffi ha parlato dei primi mesi come allenatore di Serie A Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi primi mesi come allenatore di Serie A. RIPARTIRE – «Da queste basi: Mentalità, sacrificio, gioco. Mi aspetto una Lazio che vuole vincere, ma ho molta fiducia nell’Udinese». MERITARE LA Serie A – «Sì, con umiltà dico di sì. Sennò la squadra non me la davano. Poi aggiungo: ogni giorno c’è da imparare». ZACCHERONI – «Premesso che ho imparato da tutti, Di Carlo è un animale da lavoro. Zaccheroni è un genio umano. Ha un’umanità difficile da trovare». IL TU – «Quasi tutti hanno scelto la via del mister, ma qualcuno capita, perché da vice ero Gabriele. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore dell’ha parlato dei primi mesi come allenatore diA Gabriele, allenatore dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi primi mesi come allenatore diA. RIPARTIRE – «Da queste basi: Mentalità, sacrificio, gioco. Mi aspetto una Lazio che vuole vincere, ma ho molta fiducia nell’». MERITARE LAA – «Sì, con umiltà dico di sì. Sennò la squadra non me la davano. Poi aggiungo: ogni giorno c’è da imparare». ZACCHERONI – «Premesso che ho imparato da tutti, Di Carlo è un animale da lavoro. Zaccheroni è un genio umano. Ha un’umanità difficile da trovare». IL TU – «Quasi tutti hanno scelto la via del mister, ma qualcuno capita, perché da vice ero Gabriele. ...

Advertising

CalcioNews24 : Le parole di #Cioffi sui suoi primi mesi come allenatore di #SerieA - Dalla_SerieA : Probabili formazioni Udinese-Lazio: aggiornamenti - - sportli26181512 : Udinese, Deulofeu su Cioffi: 'Mi permette di giocare come voglio, con lui...': Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udi… - sportli26181512 : Probabili formazioni Udinese-Lazio: aggiornamenti: Cioffi ritrova Beto per Success, Perez per Zeegelaar. Sarri alle… - messveneto : Udinese, non solo sul nodo Beto: Cioffi lavora anche su difesa e mediana: L’Udinese prepara la partita contro la La… -