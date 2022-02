Sampdoria | Candreva salterà la prossima gara di campionato

(Di sabato 19 febbraio 2022) Squalifica: l’esterno dellail match di Serie A contro l’Atalanta. Pesa l’ammonizione ricevuta con l’Empoli Non solo Bartosz Bereszynski. Anche Antonioper squalifica il prossimo match di Serie A tra Atalanta e. L’esterno blucerchiato, il cui nome figurava sulla lista dei diffidati, è stato ammonito nel corso del secondo tempo della sfida all’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiInterista : RT @dorianoforesto: Voto oggi a Candreva: 2 #Candreva #Sampdoria #SampEmpoli #Giampaolo - dorianoforesto : Voto oggi a Candreva: 2 #Candreva #Sampdoria #SampEmpoli #Giampaolo - SampNews24 : #Sampdoria, non solo #Bereszynski: anche #Candreva squalificato - TuttoFanta : ? #SAMPDORIA: giallo per #Candreva che era diffidato e salterà il prossimo turno #fantacalcio #squalificati… - sampdoria : ?? | AMMONIZIONE 65' - Altro giallo pesante: #Candreva salterà #AtalantaSamp. #SampEmpoli 2?-0? #SerieATIM #FORZADORIA ???????????? -

... è laad alzare la voce e a chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio. A Marassi va in scena il Quaglia - show: il capitano blucerchiato sblocca al 14' su assist die raddoppia ...... Juventus - Torino 1 - 1: in gol De Ligt e Belotti Gol: 14' e 29' Quagliarella(4 - 3 - 1 - 2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru;, Ekdal, Thorsby; Sabiri; Caputo, ...Seconda vittoria su due partite casalinghe della gestione Giampaolo per la Sampdoria, che dopo la goleada sul Sassuolo ... rispettivamente su invito di Candreva e Bereszynski: Vicario coresponsabile ...SERIE A - La Sampdoria supera "all'inglese" l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, a digiuno di vittorie, ora, da nove partite. Gara decisa da una splendida doppietta di Fabio Quagliarella, ispirato da ...