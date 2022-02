Ravenna, un corteo contro l’assoluzione dei due imputati per stupro. Quella sentenza è una sconfitta per le istituzioni (Di sabato 19 febbraio 2022) L’indignazione è forte. La sentenza di assoluzione di due uomini imputati per stupro nei confronti di una donna, firmata dai giudici Cecilia Calandra, Federica Livpocec e Cristiano Coiro del tribunale di Ravenna, ha mobilitato la protesta di 40 associazioni tra le quali il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna e la rete DiRe che rappresenta 85 centri antiviolenza. In tutto più di cento associazioni hanno aderito alla protesta contro questa sentenza. Sabato mattina un corteo di 300 persone in rappresentanza delle centinaia di associazioni si è riunito davanti alla Prefettura in Piazza del Popolo e ha attraversato il centro della città sfilando accanto a un lungo drappo rosso, fino al palazzone del tribunale. Uno striscione porpora: “Il sesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) L’indignazione è forte. Ladi assoluzione di due uominipernei confronti di una donna, firmata dai giudici Cecilia Calandra, Federica Livpocec e Cristiano Coiro del tribunale di, ha mobilitato la protesta di 40 associazioni tra le quali il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna e la rete DiRe che rappresenta 85 centri antiviolenza. In tutto più di cento associazioni hanno aderito alla protestaquesta. Sabato mattina undi 300 persone in rappresentanza delle centinaia di associazioni si è riunito davanti alla Prefettura in Piazza del Popolo e ha attraversato il centro della città sfilando accanto a un lungo drappo rosso, fino al palazzone del tribunale. Uno striscione porpora: “Il sesso ...

