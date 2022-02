Ranking ATP, solo Carlos Alcaraz può impedire a Lorenzo Sonego di entrare in top 20: le proiezioni della classifica a Rio (Di sabato 19 febbraio 2022) Nonostante la prematura eliminazione negli ottavi di finale a Rio de Janeiro, Lorenzo Sonego sta per guadagnare una posizione, passando dalla 21 alla 20 del Ranking ATP rispetto a quello rilasciato lunedì 14 febbraio. Se ciò si realizzasse lunedì 21 febbraio, l’azzurro andrebbe a ritoccare il proprio best Ranking. Lunedì prossimo l’azzurro scarterà i punti conquistati nel 2021 agli Australian Open e nel 2020 proprio a Rio de Janeiro, per un totale di 135 (45+90), mentre andrà ad incamerarne 74, dei quali 45 per gli ottavi di Rio 2022 e 29 per il recupero dei quarti di Marrakech 2019. Conti alla mano l’unico che potrà impedire all’azzurro l’ingresso tra i primi 20 al mondo è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma soltanto in caso di vittoria proprio nel torneo di Rio de ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Nonostante la prematura eliminazione negli ottavi di finale a Rio de Janeiro,sta per guadagnare una posizione, passando dalla 21 alla 20 delATP rispetto a quello rilasciato lunedì 14 febbraio. Se ciò si realizzasse lunedì 21 febbraio, l’azzurro andrebbe a ritoccare il proprio best. Lunedì prossimo l’azzurro scarterà i punti conquistati nel 2021 agli Australian Open e nel 2020 proprio a Rio de Janeiro, per un totale di 135 (45+90), mentre andrà ad incamerarne 74, dei quali 45 per gli ottavi di Rio 2022 e 29 per il recupero dei quarti di Marrakech 2019. Conti alla mano l’unico che potràall’azzurro l’ingresso tra i primi 20 al mondo è lo spagnolo, ma soltanto in caso di vittoria proprio nel torneo di Rio de ...

