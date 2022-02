Pepito Rossi torna al gol: slalom tra i difensori in Serie B (VIDEO) (Di sabato 19 febbraio 2022) Vintage Pepito Rossi in Serie B todaypic.twitter.com/2QJDhIHWXK — Francesco (@FRANCESCalciO ) February 19, 2022 “Vintage” Pepito Rossi, dice il tweet allegato. Ed effettivamente ha un sapore vintage il primo gol di Giuseppe Rossi in Serie B. L’attaccante italo-americano, tormentato dagli infortuni in una carriera sfortunatissima, ha deciso di ricominciare proprio dal campionato cadetto. Finora aveva giocato poco. Ora ha ripreso condizione e il ct dei ferraresi Venturato l’ha fatto partire titolare: la Spal non ha vinto (1-1 col Vicenza) ma l’ex attaccante del Villarreal ha segnato un gol straordinario. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) VintageinB todaypic.twitter.com/2QJDhIHWXK — Francesco (@FRANCESCalciO ) February 19, 2022 “Vintage”, dice il tweet allegato. Ed effettivamente ha un sapore vintage il primo gol di GiuseppeinB. L’attaccante italo-americano, tormentato dagli infortuni in una carriera sfortunatissima, ha deciso di ricominciare proprio dal campionato cadetto. Finora aveva giocato poco. Ora ha ripreso condizione e il ct dei ferraresi Venturato l’ha fatto partire titolare: la Spal non ha vinto (1-1 col Vicenza) ma l’ex attaccante del Villarreal ha segnato un gol straordinario. L'articolo ilNapolista.

