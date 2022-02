Oggi 19 febbraio, San Corrado Confalonieri: da marito a monaco eremita (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo una vita mondana, decide di abbandonare tutto per dedicarsi completamente ad una vita di preghiera e contemplazione. Una vita passata nell’orazione e nella penitenza continua. Conduce una vita da eremita. Il suo essere penitente e pellegrino, lo porterà ad esser esempio per i suoi contemporanei. 19 febbraio: Corrado, il frate penitente In questo diciannovesimo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo una vita mondana, decide di abbandonare tutto per dedicarsi completamente ad una vita di preghiera e contemplazione. Una vita passata nell’orazione e nella penitenza continua. Conduce una vita da. Il suo essere penitente e pellegrino, lo porterà ad esser esempio per i suoi contemporanei. 19, il frate penitente In questo diciannovesimo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 17 FEBBRAIO 2022: oggi ho votato CONTRO il provvedimento a.C. 3467, che introduce il SGP per l’accesso alla strag… - elenabonetti : In questi giorni di febbraio le famiglie fanno domanda per ricevere da marzo l’assegno unico e universale per i fig… - enpaonlus : OGGI 17 FEBBRAIO FESTA DEL GATTO ?? AUGURI A QUESTE STUPENDE CREATURE CHE CI ACCOMPAGNANO NELLA VITA?? ?? ?? ?? ?? AUROR… - PomponiGiovanna : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, sabato 19 febbraio, con la Luna nel segno della Bilancia. Buona lettura e felice giornata! ? h… - IlMattinoFoggia : Oggi, #19febbraio 1999, lo Stato italiano riconosce la lingua #francoprovenzale di #Celle e #Faeto . Di fatti,… -