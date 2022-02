Non è l'Arena: da Giletti si parla dei 30 anni di Mani Pulite (Di sabato 19 febbraio 2022) Non è l'Arena di Giletti parla di tangentopoli: Nuovo appuntamento doMani, domenica 20 febbraio, con 'Non è l'Arena' il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. In primo ... Leggi su globalist (Di sabato 19 febbraio 2022) Non è l'didi tangentopoli: Nuovo appuntamento do, domenica 20 febbraio, con 'Non è l'' il programma di Massimoin onda in diretta alle 21.15 su La7. In primo ...

Advertising

MeryesmeE : Chissà perchè Giletti e la redazione di Non È L' Arena non intervistano quel 'guru' di Domenico Arcuri, ex Comissar… - imma_arena_ : RT @violet_blue9: Io ferma qui, io non lo posso perdere Basciano. “SISTINAAAAA…FAMMI FINIRE SISTINAAA” ?? #jerù - Frank82220072 : @MarianoAmici Dottore amico mi scusi ma “non è l’arena”e un covo di ignoranti. Io ho preso il covid e in cinque g… - Fabiana60447843 : @nonelarena @MarianoAmici @stanislav_nizzi Le trasmissioni come Non è l'arena, fanno venire il vomito!!!!! Invece d… - Paomiao2004 : Prof. Montanari ora su “Non è l’Arena” : aiuto a Neni The Ambulance ! -