Mobilità docenti 2022/23, punteggio aggiuntivo: a chi spetta e quando si perde. FAQ (Di sabato 19 febbraio 2022) Il punteggio aggiuntivo, previsto dalla tabella titoli allegata all'Ipotesi di CCNI 2022/25, non è più acquisibile. Vediamo come è stato possibile acquisirlo, quando si perde e quando si mantiene, attraverso una serie di FAQ. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 febbraio 2022) Il, previsto dalla tabella titoli allegata all'Ipotesi di CCNI/25, non è più acquisibile. Vediamo come è stato possibile acquisirlo,sisi mantiene, attraverso una serie di FAQ. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2022/23, punteggio aggiuntivo: a chi spetta e quando si perde. FAQ - fidaeNazionale : RT @fidaeNazionale: #insiemefuturiamo Alcuni scatti da #Dublino dove si sta svolgendo la prima mobilità del progetto Erasmus+ per docenti d… - vittovolte : RT @Eleonor34096772: Mobilità progetto Steam: sette scuole per tre regioni d’Italia, un’esperienza irripetibile in Umbria con trenta docent… - iLupetti_ : RT @Eleonor34096772: Mobilità progetto Steam: sette scuole per tre regioni d’Italia, un’esperienza irripetibile in Umbria con trenta docent… - Mingus2011B : RT @Eleonor34096772: Mobilità progetto Steam: sette scuole per tre regioni d’Italia, un’esperienza irripetibile in Umbria con trenta docent… -