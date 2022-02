Macchine in sosta selvaggia, i vigili passano ma poi vanno via (Di sabato 19 febbraio 2022) Da giorni non si fa altro di parlare del Centro Storico. Da giorni non si fa altro che parlare di fioriere, panchine e chiusura di strade. Da giorni non si fa altro che parlare combattere la sosta selvaggia in un luogo dove non si può e non si deve parcheggiare. E da giorni, e questa è la cosa grave, non si fa che dire che, la polizia municipale fa quel che può, perchè gli uomini sono pochi. Bugia! Qualcuno direbbe che la carenza di personale della polizia municipale è solo una bugia, una scusa, che ormai usano, gli amministratori comunali per giustificare o forse coprire, la volontà di alcuni vigili urbani a chiudere non un occhio, ma tutti e due, sulla sosta selvaggia nel centro storico. E così ieri mattina, poco dopo le 9, una pattuglia della polizia municipale si ferma in via Romualdo II Guarna, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 febbraio 2022) Da giorni non si fa altro di parlare del Centro Storico. Da giorni non si fa altro che parlare di fioriere, panchine e chiusura di strade. Da giorni non si fa altro che parlare combattere lain un luogo dove non si può e non si deve parcheggiare. E da giorni, e questa è la cosa grave, non si fa che dire che, la polizia municipale fa quel che può, perchè gli uomini sono pochi. Bugia! Qualcuno direbbe che la carenza di personale della polizia municipale è solo una bugia, una scusa, che ormai usano, gli amministratori comunali per giustificare o forse coprire, la volontà di alcuniurbani a chiudere non un occhio, ma tutti e due, sullanel centro storico. E così ieri mattina, poco dopo le 9, una pattuglia della polizia municipale si ferma in via Romualdo II Guarna, ...

