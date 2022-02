M5S | “Impegno a riaprire il pronto soccorso dell’ospedale di Vico Equense”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “C’è l’il“De Luca e Rossano” di, arruolando nuovo personale, ed entro aprile verrà installata anche una tac. Si sta inoltre lavorando per dotare il territorio di un ospedale di comunità, con poliambulatori diagnostici e posti letto per le cronicità. È l’assunto dal direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, che ha accettato di incontrarci e di ascoltare le istanze di tantissimi cittadini di cui ci siamo fatte portavoce”. È l’annuncio della vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino e capogruppo regionale M5S e della deputata M5S Carmen Di Lauro. “La chiusura, ...

... contano i fatti: ultimopreso e rispettato, lo stanziamento di ulteriori 900 milioni di ...- erano stati però esclusi per i criteri adottati dal precedente governo Conte a trazione Pd -. ..."Oltre al credito d'imposta per le imprese energivore, nello stesso decreto " prosegue il parlamentare" si dispone la riduzione dell'Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas. Ancora, ...Per questo entrambi avevano scelto “Impegno Comune”, l’associazione politica attiva ... 35 voti collezionati a giugno 2017 nelle fila del M5S, entrata a Palazzo dal 26 giugno 2019, si dichiaravano ...Grazie al vostro impegno, immettete dentro le istituzioni e dentro la politica ... noi non accettiamo confronto con M5S e Fdi. Noi con non saremo mai alleati con i populisti e i sovranisti, la scelta ...