Live Roma-Verona 0-0 Zaniolo non ce la fa | Felix-Abraham in attacco

Advertising

siamo_la_Roma : ?? 5' - Verona in vantaggio: gol di Barak #RomaVerona 0-1 LIVE #ASRoma - Fantacalciok : Roma - Hellas Verona 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - corgiallorosso : LIVE Roma-Verona 0-1 (5' Barak) – Vantaggio Hellas - LUCA06697374 : CI SIAMO ??STASERA EMERGENCY al cruising club IL DIAVOLO DENTRO Lgo Itri 23 ROMA IL nostro GITANO SILVA LIVE… - siamo_la_Roma : ?? 1' - Fischio d'inizio. Comincia la gara all'Olimpico #RomaVerona 0-0 LIVE #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma

- Verona, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Smalling, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Maitland - Niles, Pellegrini, Felix; Abraham. A disp .: ...SNAI GOLDSPORT24 " Via2. BOTTEGHINO STADIO VENEZIANI (solo il giorno della partita) Attiva anche la vendita online sul sito www.ciaotickets.comUna Roma in emergenza ospita alle 18 allo stadio Olimpico (ancora sold out, 30mila spettatori) il Verona di Tudor. Mourinho ha nove giocatori indisponibili tra infortuni, squalifiche e casi Covid. La ...Una Roma in emergenza ospita alle 18 allo stadio Olimpico (ancora sold out, 30mila spettatori) il Verona di Tudor. Mourinho ha nove giocatori indisponibili tra infortuni, squalifiche e casi Covid. La ...