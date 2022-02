LIVE Fognini-Alcaraz, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il ligure vuole vendicare Berrettini, in palio la finale! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz, semifinale della parte alta dell’Atp 500 di Rio de Janeiro. Un torneo che ha dovuto superare le intemperie della pioggia: è terminata da poche ore la partita tra Berrettini e Alcaraz che ha chiuso il programma dei quarti di finale, rimandato al sabato viste le precipitazioni copiose degli scorsi giorni. Lo spagnolo ha eliminato il numero uno italiano con il punteggio di 6-2 2-6 6-2, approfittando al meglio dell’interruzione per far tornare la partita su binari amici dopo il passaggio a vuoto nel secondo set. L’allievo di Juan Carlos Ferrero va a caccia del secondo titolo in carriera che gli regalerebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Fabioe Carlos, semifinale della parte alta dell’Atp 500 di Rio de Janeiro. Un torneo che ha dovuto superare le intemperie della pioggia: è terminata da poche ore la partita trache ha chiuso il programma dei quarti di finale, rimandato al sabato viste le precipitazioni copiose degli scorsi giorni. Lo spagnolo ha eliminato il numero uno italiano con il punteggio di 6-2 2-6 6-2, approfittando al meglio dell’interruzione per far tornare la partita su binari amici dopo il passaggio a vuoto nel secondo set. L’allievo di Juan Carlos Ferrero va a caccia del secondo titolo in carriera che gli regalerebbe ...

Advertising

infoitsport : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 2-6, ATP Rio 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vince in tre set dopo la pioggia ed affro… - infoitsport : LIVE - FOGNINI-CORIA 6-4 6-2, quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2022: RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Doha, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 6. A Rio Fabi… - infoitsport : Berrettini-Alcaraz all'Atp 500 di Rio: risultato LIVE dei quarti. Fognini è in semifinale - live_tennis : Rio Open presented by Claro - Quarter-Final: Fabio Fognini beat Federico Coria 6-4, 6-2 -