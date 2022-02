LIVE Bob a 2 donne | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | inizia la terza manche | comanda la tedesca Nolte

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della seconda run 13.03 Arriva anche laJamanka in 1:00.98 per un totale di 3:03.53. 13.01 Ottimaper le tedesche, che chiudono con il tempo di 1:00.70, mettendo a segno la miglior prestazione sul tracciato. 13.00 5.36 la partenza di. 12.57 La classifica sembra ormai definita, ma manca ancora metà gara e c’è molto spazio per provare a rimontare. 12.55 Per questa primal’ordine di discesa sarà quello della classifica, dunque il primo equipaggio a partire sarà quello tedesco, capitanato da Laura. 12.50 Male invece la campionessa del mondo in carica, l’americana Kaillie Humphries, che insieme a Kaysha Love occupa la quinta piazza. 12.45 Dopo duein testa alla ...