LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 6-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince e ora sfiderà Alcaraz! Programma e orario (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.14 IL Programma DI OGGI A RIO (SABATO 19 FEBBRAIO) CAMPIO GUGA KUERTEN Ore 16.00: Andujar (Spagna)-Schwartzman (Argentina) Non prima delle 19.00: Berrettini (Italia)-Alcaraz (Spagna) Non prima delle 21.00: Andujar o Schwartzman – Kecmanovic o Cerundolo A seguire: Berrettini o Alcaraz – Fognini o Coria CAMPO 1 Ore 16.00: Kecmanovic (Serbia)-Cerundolo (Argentina) A seguire: Fognini (Italia)-Coria (Argentina) 6.12 L’incontro tra Berrettini-Alcaraz è previsto per oggi (sabato 19 febbraio) non prima delle ore 19.00. Successivamente andrà in scena anche l’eventuale semifinale! 05.53 Carlos Alcaraz batte Federico Delbonis 6-4 7-6 (1). Lo spagnolo affronterà Berrettini a quarti, presumibilmente nel tardo pomeriggio italiano di ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.14 ILDI OGGI A RIO (SABATO 19 FEBBRAIO) CAMPIO GUGA KUERTEN Ore 16.00: Andujar (Spagna)-Schwartzman (Argentina) Non prima delle 19.00:(Italia)-Alcaraz (Spagna) Non prima delle 21.00: Andujar o Schwartzman – Kecmanovic o Cerundolo A seguire:o Alcaraz – Fognini o Coria CAMPO 1 Ore 16.00: Kecmanovic (Serbia)-Cerundolo (Argentina) A seguire: Fognini (Italia)-Coria (Argentina) 6.12 L’incontro tra-Alcaraz è previsto per oggi (sabato 19 febbraio) non prima delle ore 19.00. Successivamente andrà in scena anche l’eventuale semifinale! 05.53 Carlos Alcaraz batte Federico Delbonis 6-4 7-6 (1). Lo spagnolo affronteràa quarti, presumibilmente nel tardo pomeriggio italiano di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 6-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano chiude dopo la pausa infinita per la pioggi… - infoitsport : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 5. Matteo Berrettini fermato da… - infoitsport : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 6-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince sotto la pioggia. Alcaraz ancora in… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: forse si riprende in Brasile! - #Berrettini-Monteiro… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: si riprende in Brasile! Giocatori in campo -… -