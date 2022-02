Liga 2021/2022, Benzema con due assist e un gol: il Real Madrid batte l’Alaves 3-0 (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il pareggio a reti inviolate contro il VillarReal e la sconfitta in Champions contro il Psg, il Real Madrid si lascia alle spalle delusioni e passi falsi e batte l’Alaves per 3-0 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Liga 2021/2022. Dopo un primo tempo povero di emozioni, è una rete di Asensio su assist di Benzema al 63? ad indirizzare il match. All’80’ Benzema veste di nuovo i panni dell’uomo assist, stavolta per Vinicius che sigla il raddoppio. Al 90? c’è la meritata ricompensa per Benzema che firma il 3-0 su rigore. La squadra di Ancelotti blinda il primo posto in classifica e sale a 57 punti in classifica, momentaneamente a +7 dal Siviglia che ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Villare la sconfitta in Champions contro il Psg, ilsi lascia alle spalle delusioni e passi falsi eper 3-0 nell’anticipo della venticinquesima giornata di. Dopo un primo tempo povero di emozioni, è una rete di Asensio sudial 63? ad indirizzare il match. All’80’veste di nuovo i panni dell’uomo, stavolta per Vinicius che sigla il raddoppio. Al 90? c’è la meritata ricompensa perche firma il 3-0 su rigore. La squadra di Ancelotti blinda il primo posto in classifica e sale a 57 punti in classifica, momentaneamente a +7 dal Siviglia che ...

