Keith Richards presenta una nuova edizione di "Main Offender" (Di sabato 19 febbraio 2022) Keith Richards presenta il cofanetto superdeluxe in edizione limitata del suo acclamato secondo album solista, Main Offender, in uscita il prossimo 18 marzo per BMG. Contiene una serie di gemme inedite dal concerto "Winos Live In London '92" registrato al Town & Country Club di Londra. Questa edizione speciale include anche un libro di 88 pagine con foto inedite, riproduzioni di manoscritti dell'artista, testi e articoli e altro ancora, più una busta dall'archivio di Keith contenente repliche esatte di materiali promozionali e del tour. Main Offender è l'ultimo tesoro dal repertorio di Keith Richards ad essere pubblicato e segue il Live At The Hollywood Palladium dello scorso ...

