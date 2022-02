Incendio nave al largo di Corfù, ministro greco conferma: 12 dispersi (Di sabato 19 febbraio 2022) BRINDISI – Sono 12 i passeggeri della Euroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l’Incendio che ha distrutto la nave al largo di Corfù. E’ quanto riferisce l’emittente greca Skai, sulla base delle dichiarazioni del ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis. Quest’ultimo ha spiegato che “fin dal primo momento c’è stata un’operazione immediata e gigantesca attraverso Guardia Costiera, Aeronautica e Marina che ha portato al salvataggio di 280 passeggeri e membri dell’equipaggio. Le indagini proseguono ora per localizzare le 12 persone scomparse. Tra loro ci sono 3 greci, con le cui famiglie siamo in costante contatto”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 19 febbraio 2022) BRINDISI – Sono 12 i passeggeri della Euroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l’che ha distrutto laaldi. E’ quanto riferisce l’emittente greca Skai, sulla base delle dichiarazioni deldella Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis. Quest’ultimo ha spiegato che “fin dal primo momento c’è stata un’operazione immediata e gigantesca attraverso Guardia Costiera, Aeronautica e Marina che ha portato al salvataggio di 280 passeggeri e membri dell’equipaggio. Le indagini proseguono ora per localizzare le 12 persone scomparse. Tra loro ci sono 3 greci, con le cui famiglie siamo in costante contatto”. L'articolo L'Opinionista.

