“Ho esagerato”. Nathaly Caldonazzo cambia tutto: l’inaspettata retromarcia sulla concorrente del GF Vip (Di sabato 19 febbraio 2022) Il rapporto tra Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo viaggia sempre su un delicato equilibrio al GF Vip 6. Qualche settimana fa tra le due c’era stato uno scontro tra l’attrice e l’influencer legato al posto sul divano per accaparrarsi la luce migliore. Una lite all’apparenza banale che ha avuto degli strascichi. Infatti Nathaly Caldonazzo ne ha parlato con Miriana Trevisan: “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità”, ha confidato l’attrice facendo riferimento a Soleil Sorge. Nathaly Caldonazzo ha proseguito nel suo sfogo svelando di non avere alcuna voglia di stare vicino ad una persona come Soleil: “Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Il rapporto tra Soleil Sorge eviaggia sempre su un delicato equilibrio al GF Vip 6. Qualche settimana fa tra le due c’era stato uno scontro tra l’attrice e l’influencer legato al posto sul divano per accaparrarsi la luce migliore. Una lite all’apparenza banale che ha avuto degli strascichi. Infattine ha parlato con Miriana Trevisan: “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità”, ha confidato l’attrice facendo riferimento a Soleil Sorge.ha proseguito nel suo sfogo svelando di non avere alcuna voglia di stare vicino ad una persona come Soleil: “Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un ...

Advertising

Elisa60388018 : RT @blogtivvu: Nathaly svela di avere esagerato con Soleil: “Non sapevo come chiedere scusa…”, la confidenza a Miriana e Manila – VIDEO htt… - ____cristina__ : RT @filippo_vismara: @LindaMenichini @catiuz92 Per carità Nathaly ha esagerato con Soleil poi ha sempre parlato male di lei per questa cosa… - blogtivvu : Nathaly svela di avere esagerato con Soleil: “Non sapevo come chiedere scusa…”, la confidenza a Miriana e Manila –… - ped_medicine : RT @catiuz92: Nathaly ammette di aver esagerato con Soleil e quindi ha voluto pian piano riprendere i rapporti. Tralascio i commenti di M… - lunaticaa04 : RT @catiuz92: Nathaly ammette di aver esagerato con Soleil e quindi ha voluto pian piano riprendere i rapporti. Tralascio i commenti di M… -