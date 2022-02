Gazzetta – Cagliari-Napoli: Osimhen si accomoda in panchina (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Napoli va a Cagliari dando uno sguardo anche al ritorno di Europa League con il Barcellona che si gioca il 24 febbraio. Gli azzurri devono per forza di cose centellinare qualche energia, anche se con i tanti infortuni non è facile. Spalletti ha fuori: Politano, Lobotka, Lozano e Anguissa. Il centrocampista africano si sottoporrà oggi ad esami strumentali, ma Anguissa può saltare almeno tre gare e questa non è sicuramente una buona notizia per il tecnico azzurro. Intanto bisogna pensare alla sfida con il Cagliari, gara in cui ci possono essere delle sorprese come Ounas titolare e con alcuni rientri: Ospina e Mario Rui su tutti. Ma si prospetta anche un cambio in attacco, con Osimhen che va in panchina in ... Leggi su napolipiu (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilva adando uno sguardo anche al ritorno di Europa League con il Barcellona che si gioca il 24 febbraio. Gli azzurri devono per forza di cose centellinare qualche energia, anche se con i tanti infortuni non è facile. Spalletti ha fuori: Politano, Lobotka, Lozano e Anguissa. Il centrocampista africano si sottoporrà oggi ad esami strumentali, ma Anguissa può saltare almeno tre gare e questa non è sicuramente una buona notizia per il tecnico azzurro. Intanto bisogna pensare alla sfida con il, gara in cui ci possono essere delle sorprese come Ounas titolare e con alcuni rientri: Ospina e Mario Rui su tutti. Ma si prospetta anche un cambio in attacco, conche va inin ...

Advertising

infoitsport : Probabili formazioni Cagliari-Napoli, Gazzetta: Osimhen in panchina, Demme e Mertens dal 1'! Un ballottaggio per Sp… - ParliamoDiNews : Probabili formazioni Cagliari-Napoli, Gazzetta: Osimhen in panchina, Mertens dal 1`! #probabili #formazioni… - pallonatefaccia : Reazioni che, purtroppo, conosciamo bene anche in Italia. Basti pensare al presidente del Cagliari Giulini dopo gli… - CarloClassea23 : @Gazzetta_it Prima Cagliari poi Fiorentina ora juve differenze di arbitraggio e Var niente per l'Atalanta quelli al var dormono forza Dea ???? - CarloClassea23 : @Gazzetta_it Dopo Cagliari e Fiorentina normale sempre forza Dea?? ????? -