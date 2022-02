Fognini-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Fabio Fognini affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Il tennista ligure sta vivendo una settimana fantastica e, dopo la prestigiosa vittoria contro Carreno Busta, si è ripetuto ai danni di Federico Coria. Sognare non costa nulla, specialmente visto lo sconfinato talento di Fabio. Tuttavia non sarà facile staccare il pass per la finale, visto che a contenderglielo sarà lo spagnolo che ha cancellato la possibilità di un derby tutto italico. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il match andrà in scena domenica 20 febbraio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming disponibile inoltre sul sito ufficiale ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Fabioaffronterà Carlosnella semifinale dell’Atp 500 di Rio de. Il tennista ligure sta vivendo una settimana fantastica e, dopo la prestigiosa vittoria contro Carreno Busta, si è ripetuto ai danni di Federico Coria. Sognare non costa nulla, specialmente visto lo sconfinato talento di Fabio. Tuttavia non sarà facile staccare il pass per la finale, visto che a contenderglielo sarà lo spagnolo che ha cancellato la possibilità di un derby tutto italico. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl match andrà in scena domenica 20 febbraio, conancora da definire. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); livedisponibile inoltre sul sito ufficiale ...

