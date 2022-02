Fisco | concorrenza e appalti le priorità di Draghi per il Pnrr

Leggi su agi

(Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - La delega fiscale, il ddle la riforma del Codice"sono il blocco dei provvedimenti principali" per l'attuazione del Recovery plan. Lo ha detto ieri in conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Mario. In ballo ci sono i 191 miliardi di euro messi sul tavolo dall'Europa per ripartire dopo la pandemia, di cui 69 a fondo perduto.affretta i tempi: "Questo deve essere fatto ora, perchè poi bisogna scrivere i decreti delegati e il termine per laè fine anno. Quindi bisogna approvare la riforma in tempo utile per i decreti delegati". Martedì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato l'emendamento al disegno di leggerelativo alle modalità di affidamento delle concessioni demaniali. Sui balneari il testo prevede che le ...