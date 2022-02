Donbass | proseguono gli scontri a fuoco Anche Lugansk evacua i civili

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tre mesi di rapporti dell’intelligence su una guerra imminente smentiti uno dopo l’altro e in modo piuttosto clamoroso dal corso degli eventi dovrebbero sollevare quantomeno qualche domanda sugli appelli in arrivo dagli Stati Uniti. A cominciare da quello con cui l’altra notte il capo della Casa Bianca, Joe Biden, ha rivelato che il presidente russo, Vladimir Putin, «ha preso la decisione di invadere» l’Ucraina. «LE LORO TRUPPE sono pronte a colpire», ha ribadito ieri il suo segretario alla Difesa, Lloyd … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...registrato un picco di violazioni del cessate il fuoco (più di 800) e di esplosioni nel. ...per eventuali ulteriori scenari - aggiunge con una foto dell'incontro con Blinken mentrei ...Russia pronta a invadere l'Ucraina? Mentre Washington e Bruxellesnel loro delicatissimo ... Intanto i leader separatisti dele dell'autoproclamata repubblica popolare di Luhansk ...Ieri, nelle stesse ore in cui i leader europei erano riuniti alla conferenza sulla sicurezza di Monaco per discutere con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, la complessa situazione nel Donbass, ...Le forze armate di Kiev hanno reso noto che due soldati ucraini sono rimasti uccisi in scontri con le milizie separatiste filorusse nel territorio del Donbass. Inoltre, riferisce l’Afp ...