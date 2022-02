Covid: lunedì presidente Fontana partecipa a 'codogno 2020-2022', presenti i medici lodigiani (Di domenica 20 febbraio 2022) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Regione Lombardia, in collaborazione con Asst-Lodi e Comune di codogno, a due anni di distanza dall'inizio della pandemia, organizza per lunedì 21 febbraio, alle ore 17, presso l'ex Ospedale Soave di codogno (viale Gandolfi 6) l'evento 'codogno 2020 - 2022' Saranno presenti il presidente Attilio Fontana, il sindaco e presidente della provincia, Francesco Passerini, i sindaci dei Comuni della prima 'zona rossa' d'Italia, istituzioni militari e religiose, rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale e del mondo sanitario, tra i quali Annalisa Malara, Pierdante Piccioni e Amedeo Capetti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Regione Lombardia, in collaborazione con Asst-Lodi e Comune di, a due anni di distanza dall'inizio della pandemia, organizza per21 febbraio, alle ore 17, presso l'ex Ospedale Soave di(viale Gandolfi 6) l'evento '' SarannoilAttilio, il sindaco edella provincia, Francesco Passerini, i sindaci dei Comuni della prima 'zona rossa' d'Italia, istituzioni militari e religiose, rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale e del mondo sanitario, tra i quali Annalisa Malara, Pierdante Piccioni e Amedeo Capetti.

