Covid, i dati: 50.534 casi e 252 vittime in 24 ore. Tasso di positività al 10,2%. Meno 34 ingressi in terapia intensiva (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Un dato leggermente in calo: ieri erano stati 53.662. Le vittime sono invece 252 (ieri erano state 314). Sono 492.045 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, una cifra di poco inferiore rispetto a quelli di venerdì 18 febbraio (510.283). Il Tasso di positività è al 10,2%, in lieve calo rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in Meno rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387, ovvero 561 in Meno rispetto a ieri.

