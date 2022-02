Conclusioni del Summit UE-Africa | riuscirà l’Europa a riguadagnare la fiducia degli africani?

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il 18 febbraio si è concluso a Bruxelles il sesto vertice dei Capi di Stato e di governo dell’Unione Europea (UE) e dell’Unionena (UA) con l’adozione di una “Visione comune per il 2030” che mira a consolidare una “rinnovata” partnership tra i due continenti. “Siamo d’accordo sul fatto che l’obiettivo della visione comune è consolidare un partenariato rinnovato per la solidarietà, la sicurezza, la pace e lo sviluppo economico sostenibile e la prosperità per i nostri cittadini e per le nostre generazioni future, riunendo le nostre persone, le nostre regioni e le nostre organizzazioni“, afferma il documento rilasciato ieri a Bruxelles. Se ilpromette un pacchetto di investimenti di 150 miliardi di euro per l’nei prossimi sette anni e il sostegno sia per la consegna che per la produzione di vaccini Covid-19 in ...