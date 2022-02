Cassese: "A questa cifra il Napoli venderà Di Lorenzo. Su Al Thani e la cessione del Napoli..." (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Il Napoli avrebbe offerto a Lorenzo Insigne un contratto da circa 7 milioni di euro lordi a stagione. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioNapoli24.it, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto al capitano del Napoli un rinnovo fino al 2022 con un ingaggio di circa 7 milioni di euro più bonus. Una cifra importante, che farebbe dell'attaccante partenopeo il giocatore più pagato del club azzurro.? L'imprenditore e opinionista Pasquale Cassese interviene al programma radiofonico "1 Football Club" condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio. Di seguito alcuni estratti raccolti dalla redazione di calcioinpillole.com. "Andrà Di Lorenzo? Il Napoli sceglierà di vendere ... Leggi su goalnews (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Ilavrebbe offerto aInsigne un contratto da circa 7 milioni di euro lordi a stagione. Secondo indiscrezioni riportate da Calcio24.it, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto al capitano delun rinnovo fino al 2022 con un ingaggio di circa 7 milioni di euro più bonus. Unaimportante, che farebbe dell'attaccante partenopeo il giocatore più pagato del club azzurro.? L'imprenditore e opinionista Pasqualeinterviene al programma radiofonico "1 Football Club" condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio. Di seguito alcuni estratti raccolti dalla redazione di calcioinpillole.com. "Andrà Di? Ilsceglierà di vendere ...

