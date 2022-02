Cagliari-Napoli, capienza al 75%: in vendita 4mila biglietti in più (Di sabato 19 febbraio 2022) Anche l’Unipol Domus di Cagliari è pronto ad aprire al 75% della capienza in vista della sfida contro il Napoli di lunedì 21 febbraio, come da ultimo Decreto legge che annulla il precedente obbligo del 50%. A comunicarlo il club sardo, il quale sottolinea che sono subito disponibili circa 4mila tagliandi in più per chi volesse assistere alla gara contro i partenopei. I biglietti, con prezzi a partire da 15 euro nelle curve, saranno in vendita dalle 13.30 di oggi online sul circuito TicketOne. All’interno dello stadio, conclude la nota del club, sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina di tipo Ffp2 a copertura di naso e bocca. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Anche l’Unipol Domus diè pronto ad aprire al 75% dellain vista della sfida contro ildi lunedì 21 febbraio, come da ultimo Decreto legge che annulla il precedente obbligo del 50%. A comunicarlo il club sardo, il quale sottolinea che sono subito disponibili circatagliandi in più per chi volesse assistere alla gara contro i partenopei. I, con prezzi a partire da 15 euro nelle curve, saranno indalle 13.30 di oggi online sul circuito TicketOne. All’interno dello stadio, conclude la nota del club, sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina di tipo Ffp2 a copertura di naso e bocca. SportFace.

