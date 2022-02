Bob a 4 | programma Olimpiadi 20 febbraio | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’ultima giornata di gare dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 andrà ad assegnare anche le medaglie per quanto riguarda il bob a 4, la prova conclusiva degli sport da budello. Assisteremo alla storia? Francesco Friedrich vuole completare il bis in back-to-back ovvero oro nel bob a 2 e bob a 4 come successo a PyeongChang nel 2018. Ce la farà il fuoriclasse teutonico a piazzare il suo nome ancora più nella storia degli sport invernali? Nelle prime ore della nottata italiana abbiamo assistito alle prime due discese che, sostanzialmente, ci hanno proposto quello che tutti immaginavano, ovvero Germania sugli scudi, ma tutto sarà rimesso in ballo nella seconda metà di. La terza manche scatterà domani alle ore 2.30 italiane (le ore 9.30 di Yanqing) mentre la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 4.20 andando a definire il podio con i Cinque Cerchi. Bob a 2 ...