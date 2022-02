Belen Rodriguez a Verissimo | “Ci vorrebbero delle leggi sui social”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 19 febbraio 2022)domenica sarà ospite di. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha scelto di intervistarla in occasione del suo nuovo ruolo nel programma Le Iene, ma si è parlato anche di molto altro. La soubrette non si è tirata indietro e ha scelto di esporsi prendendo alcune posizioni significative.contro iSebbene la modella argentina debba una parte del suo successo anche ai fan che la seguono sul web e posti sempre scatti e video che raccontano la sua vita professionale e privata, non ha un ottimo giudizio di quanto accade in rete. A Silvia Toffanin ha espresso la sua posizione senza veli: “Con la mia faccia quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi ...