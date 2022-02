Bea ha fretta di nascere | codice rosso e fiocco rosa in ambulanza alle 2 di notte

Advertising

_irontae_ : senti piangere bea da qui @beyoonic ???????? (mado proprio fatto un po’ alla cazzo e di fretta vabbè ho perso la mano c… - bea_is_here : @perfect_louist Capisco, ma sono certa che passerà in fretta, com'è giusto che sia.<3 Bene, grazie - bea_book : @pbarnes00 @lunxstorta @sesamesyroop @moonreids @dexkenma @damagrigia_ *io che corro a leggermi in fretta atyd per… - bea_is_here : @alien_sick Spero passi in fretta e si limiti a questo dai <3 - bornjuventino : @Bea_Mary84 @gabbores Dipende dal potere politico di compra i diritti i prego tutti i giorni che #Dazn fallisca in… -

Ultime Notizie dalla rete : Bea fretta

corriereadriatico.it

1' di lettura 18/02/2022 - Il lieto evento giovedì, dopo la mezzanotte, con la Croce Verde di Jesi. Si chiamala meravigliosa bimba nata la notte scorsa, in via Gramsci, all'interno dell'ambulanza della Croce Verde, dove i sanitari erano stati chiamati dalla giovane mamma albanese. La mamma, al termine ...La storia della piccola, che aveva così tantadi venire al mondo e conoscere la sua mamma, da non perdere neanche un minuto e venire alla luce in ambulanza, tra la commozione e la gioia ...Un mix di colori per una storia davvero particolare ma a lieto fine. La storia della piccola Bea, che aveva così tanta fretta di venire al mondo e conoscere la sua mamma, da non perdere neanche un ...La situazione sembrava piuttosto stabile e appena due minuti sarebbero stati necessari per raggiungere il nosocomio, ma lei, la piccola Bea aveva ancora più fretta. Così pochi metri dopo la ripartenza ...