“Aspetto un letto in rianimazione”. Francesco Chiofalo, il dramma dopo l’esame medico (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono momenti difficili per Francesco Chiofalo. Lo scorso anno l’ex concorrente di Temptaion Island aveva scoperto di avere un tumore al cervello benigno e l’intervento fortunatamente era andato bene. dopo pochi mesi era tornata la paura: “Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera”. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi era apparso in una storia Instagram, mentre era intento a piangere a dirotto dopo aver dovuto fare i conti con una bruttissima perdita: la sua maialina Polpetta. “Sei la prima maialina con cui ho fatto amicizia, mi mancherai”, aveva detto in lacrime. Francesco Chiofalo: ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono momenti difficili per. Lo scorso anno l’ex concorrente di Temptaion Island aveva scoperto di avere un tumore al cervello benigno e l’intervento fortunatamente era andato bene.pochi mesi era tornata la paura: “Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera”. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi era apparso in una storia Instagram, mentre era intento a piangere a dirottoaver dovuto fare i conti con una bruttissima perdita: la sua maialina Polpetta. “Sei la prima maialina con cui ho fatto amicizia, mi mancherai”, aveva detto in lacrime.: ...

