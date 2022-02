Altro docente alla gogna per una frase su Fb sulle studentesse. Ma forse si è ispirato a Fabri Fibra (Di sabato 19 febbraio 2022) Ancora un docente messo alla gogna. Per una frase scritta su Fb. E’ una coda del caso della professoressa del liceo Righi, che ha detto a un’alunna con la pancia di fuori che registrava in classe un balletto per postarlo su Tik Tok: “Ma che stai sulla Salaria?“. Ciò che ne è seguito è noto. Esibizione gender fluid degli studenti con gonne e top contro la povera docente accusata di sessismo. Lei si è anche scusata, ma l’alunna infuriata non l’ha perdonata e l’ha incalzata: “Se al mio posto ci fosse stato un ragazzo coi pantaloni corti, eh?”. E la sventurata prof: “Gli avrei detto che non siamo al mare…”. E no. Così non va. La docente non ha meritato l’assoluzione. E vai con le proteste. Si è messa in mezzo pure Ambra Angiolini, che ha dato alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Ancora unmesso. Per unascritta su Fb. E’ una coda del caso della professoressa del liceo Righi, che ha detto a un’alunna con la pancia di fuori che registrava in classe un balletto per postarlo su Tik Tok: “Ma che stai sulla Salaria?“. Ciò che ne è seguito è noto. Esibizione gender fluid degli studenti con gonne e top contro la poveraaccusata di sessismo. Lei si è anche scusata, ma l’alunna infuriata non l’ha perdonata e l’ha incalzata: “Se al mio posto ci fosse stato un ragazzo coi pantaloni corti, eh?”. E la sventurata prof: “Gli avrei detto che non siamo al mare…”. E no. Così non va. Lanon ha meritato l’assoluzione. E vai con le proteste. Si è messa in mezzo pure Ambra Angiolini, che ha dato...

