A Korosten | sulla linea di invasione dei russi

(Di sabato 19 febbraio 2022) La Bieloa e' a poche decine di chilometri, cosi' come i 30.000 soldati di Vladimir Putin, schierati oltre confine per "esercitazioni congiunte".sembra sospesa in un tempo senza tempo, ...

ANSA Nuova Europa

...prima che i mezzi corazzati incontrerebberostrada che porta dritta a Zhytomyr - e alla base aerea di Ozerne - , testa di ponte per circondare Kiev. In bilico tra attesa e fatalismo,e'...Il tribunale distrettuale di, provincia di ytomyr, Ucraina occidentale, ha chiamato in causa come coimputato Mark ...obbligherà Zuckerberg a cancellare tutte le dichiarazioni di Kravchuk...Korosten sembra sospesa in un tempo senza tempo ... La citta', di 70.000 abitanti, e' sulla linea di un'eventuale invasione russa dal confine nord dell'Ucraina, stando ai piani ottenuti dalle ...