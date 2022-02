3DS Rilasciato TWiLight Menu ++ v24 0 0 e nds-bootstrap v0 54 0

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lo sviluppatore RocketRobz aka Robz8 hauna nuova versione 24.0.0 di++ per i dispositivi DS/DSi/3DS/2DS con inclusa la nuova versione di nds-v0.54.0.++ è un aggiornamento / sostituzione open source delDSi e frontend per nds-per DSi e flashcard con caratteristiche uniche rispetto a TWLoader (obsoleto). Può avviare giochi Nintendo DS(i), SNES, NES, GameBoy (Color), GameBoy Advance, Sega GameGear/Master System e Mega Drive/Genesis e ROM Atari 2600/5200/7800/XEGS, nonché i plugin DSTWO (se usi un DSTWO). Istruzioni di aggiornamento per una nuova versione Fare riferimento a questo link Elenco dei giochi che funzionano dalla scheda SD Un elenco è disponibile a questo ...

