Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 18:45 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 18.05 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA REDAZIONE DI ASTRAL-INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO LINEE S IL SERVIZIO DI ASTRAL IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio DA LUNEDì 21 FEBBRAIO SARANNO ATTIVE SOLO LE LINNEE S13 SAXA RUBRA TERMINI E LA LINEA S15 ACILIA PIRAMIDE DISATTIVATI TUTTI GLI ALTRI COLLEGAMENTI PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SULL AUTOSTRADA Roma NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’INNESTO CON LA Roma TERAMO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE PONTINA E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022)DEL 18 FEBBRAIOORE 18.05 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA REDAZIONE DI ASTRAL-INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO LINEE S IL SERVIZIO DI ASTRAL IN COLLABORAZIONE CON LADA LUNEDì 21 FEBBRAIO SARANNO ATTIVE SOLO LE LINNEE S13 SAXA RUBRA TERMINI E LA LINEA S15 ACILIA PIRAMIDE DISATTIVATI TUTTI GLI ALTRI COLLEGAMENTI PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SULL AUTOSTRADANAPOLI PRESTARE ATTENZIONE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’INNESTO CON LATERAMO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE PONTINA E ...

