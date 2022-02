Ultime Notizie Roma del 18-02-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovata in ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio aumenta la tensione tra Russia e Stati Uniti e Ucraina mentre si combatte nel Roomba scambi di artiglieria reciproche accuse tra le truppe ucraine separatisti filorussi dovrei reagire anche attraverso misure tecniche militari mancanza di una disponibilità degli Stati Uniti a discutere delle Grazie alla propria sicurezza lo ha detto il ministro degli Esteri Russo lavrov chiedendo gli Stati Uniti il ritiro di tutte le forze le armi da queste robe dai baltici un attacco Russo in Ucraina è possibile nei prossimi giorni ha osservato biden no immagini invece satellitari mostrano che il ponte tattico galleggiante che nelle scorse ore era parso in costruzione bielorussa lungo il fiume chiavi a meno di 6,7 km dalla frontiera con l’Ucraina è stato rimosso lo riporta la CNN ...